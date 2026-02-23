В Петербурге дворник поймал выпавшего из окна ребёнка

В Санкт-Петербурге дворник спас ребёнка, который выпал из окна седьмого этажа. Мужчина подхватил его на лету в самый последний момент. У мальчика - несколько переломов, сейчас он в больнице.

© ТВ Центр

Мальчика на окне заметили бдительные соседи, позвали на помощь дворника. Известно, что мама в этот момент была дома. Она дала ребёнку, у которого расстройство аутистического спектра, планшет, и вышла в соседнюю комнату.

Все смотрели вверх, нервы не выдержали даже у мужчин. Хайрулло признался - рыдал от страха. В какой-то момент ребёнок повис, пытался подтянуться, но сорвался. Хайрулло поймал его на лету.

Маленький Саша задыхался, не мог говорить. Его отнесли к консьержу и вызвали скорую помощь. Мальчик сейчас в реанимации, у него сломаны ноги, состояние стабильное.

Дворнику тоже оказали помощь - перевязали руку и отпустили. У Хайрулло нет российского гражданства и для серьёзного обследования, говорит, не хватает документов.

Дома в Узбекистане 37-летнего Хайрулло ждут четыре дочери и больные родители. Всю зарплату петербургский дворник отправляет им. Надеется, что жители дома теперь не будут ворчать по утрам, когда он скребет лопатой и следит за порядком в их дворе.