Машина "скорой" подорвалась на мине в Херсонской области

В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале в воскресенье.

Стало известно, что оба инцидента произошли в Голопристанском округе. Так, гражданский автомобиль наехал на мину в селе Малая Кардашинка, в результате чего погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, который находился в машине, получил осколочные ранения и был госпитализирован.

В центре села Чуклановка автомобиль скорой медпомощи, который ехал на вызов к пациенту, также подорвался на мине – сообщается, медики не пострадали.