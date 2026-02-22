Потерпевший рассказал о причинах кораблекрушения на Тортуге

Судно "Эспондилус", затонувшее в заливе Тортуга на Галапагосских островах Эквадора, вышло в море, несмотря на шторм. Об этом порталу LaHistoria.ec рассказал один из 28 выживших пассажиров туристического корабля Хуан Карлос Кальдерон.

"Судно прибыло и отправилось в пять часов. Оно следовало на очень хорошей скорости, однако море было крайне неспокойным. Бушевал шторм", - сказал Кальдерон, добавив, что в результате столкновения с волной один из двух двигателей судна вышел из строя.

"Нас сильно качало. Никто не говорил нам надеть спасательные жилеты. Никто ничего не проверял. Это чудо, что я, моя жена и дочь выжили, - сообщил потерпевший. - Мы видели, как судно развалилось на части, вода хлынула со всех сторон и началась паника. Затем лодка перевернулась".

По словам Кальдерона, он до сих пор не понимает, как ему, его семье и остальным пассажирам удалось выбраться с тонущего корабля и оставаться на плаву до прибытия спасателей. Ранее ВМС Эквадора сообщили о завершении поисковой операции в заливе Тортуга, недалеко от порта Пуэрто-Айора. Все 28 пассажиров затонувшего судна были спасены. Им оказана своевременная медицинская помощь.

Вместе с тем в результате происшествия погиб владелец и капитан "Эспондилуса". Его тело обнаружили спустя три часа поисков.