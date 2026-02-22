На северо-востоке столицы загорелось здание на улице Образцова. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, там расположен премиальный банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнес-коучу Дмитрию Портнягину. Поблизости находятся офисы других организаций.

Позднее выяснилось, что очаг возгорания — на втором этаже административного здания на реконструкции. Из-за пожара движение по улице Образцова между домами №21 и 23 перекрыли в обоих направлениях.

Источник рассказал РЕН ТВ, что огонь распространился на площади в 350 кв. м. Агенство «Москва» добавляет, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Вечером 21 февраля в Москве загорелась пятиэтажка 1917 года постройки. Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию тоже был присвоен повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для них организовали поблизости пункт временного размещения. Как писали СМИ, в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняли борьбу с огнем. Из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние.