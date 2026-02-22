Из-за крупного пожара перекрыто движение транспорта на северо-востоке Москвы

На улице Образцова на северо-востоке Москвы перекрыто движение транспорта из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"В связи с возгоранием на ул. Образцова (в районе д. 31) движение транспорта по ул. Образцова от д. 23 до д. 21. перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города", - отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что информация о пострадавших в результате пожара уточняется и призвали водителей искать пути объезда.

Также в Дептрансе уточнили, что из-за пожара на улице Образцова перекрыто движение по дублеру Сущевского вала начиная от дома 26. Пожар на северо-востоке Москвы вспыхнул в премиальном банном комплексе. Над зданием поднимается густой дым.

До этого крупное ДТП сильно затруднило движение на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне трассы, там столкнулись два автомобиля.