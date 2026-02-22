В Петербурге дворник поймал выпавшего из окна 13-го этажа ребенка

Мальчика госпитализировали после падения с высоты в Петербурге. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошел на Петрозаводской улице. По данным Telegram-канала, ребенок около восьми лет на вид выпал из окна 13-го этажа. Внизу его поймал дворник.

В результате у мужчины диагностировали перелом ребер и руки.

"Мальчику сейчас проводят реанимационные действия", – сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах несовершеннолетний спикировал с высоты, не уточняется.

До этого в Якутске ребенок выпал из окна детского сада. Группа готовилась к завтраку, когда воспитанник сам поднялся на подоконник и упал с высоты второго этажа.

При этом один из педагогов увидела подопечного и попыталась удержать его, схватив за одежду, но он все равно упал.

Ребенок попал в больницу. Его осмотрели, оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. В детском саду организовали проверку.