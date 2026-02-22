Бортников заявил о британском следе при покушении на генерала Алексеева
Глава ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину заявил, что расследование покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выявило британский след в преступлении.
Как он указал, есть однозначное понимание, что заказчиками покушения являются спецслужбы Украины, а за ними стоят третьи страны.
«Мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», — заявил он.
По его словам, ответные меры против террористических атак Киева принимаются, вместе с этим он назвал это «деликатным вопросом».
6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.
Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.
Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.