Бортников заявил о британском следе при покушении на генерала Алексеева

Глава ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину заявил, что расследование покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выявило британский след в преступлении.

Как он указал, есть однозначное понимание, что заказчиками покушения являются спецслужбы Украины, а за ними стоят третьи страны.

«Мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», — заявил он.

Покушение на генерала армии Алексеева могло быть новой спецоперацией СБУ

По его словам, ответные меры против террористических атак Киева принимаются, вместе с этим он назвал это «деликатным вопросом».

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.

Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.