В российском городе сорвался лифт с человеком внутри

В Новороссийске едва не закончилась трагедией поездка в лифте для местного жителя.

Как сообщает "Газета.RU", инцидент произошел в доме на улице Куникова. Кабина, в которой находился мужчина, сорвалась с четырнадцатого этажа и пролетела вниз до восьмого, прежде чем остановиться. По предварительной информации, причиной падения стал оборвавшийся трос.

Сам пострадавший рассказал, что в момент аварии он упал на корточки, сильно ударился коленом и на мгновение потерял сознание. Мужчина осознает, что ему невероятно повезло: если бы лифт рухнул до первого этажа, последствия могли быть фатальными. Прибывшие на место полицейские подтвердили: «Вы родились в рубашке". Пострадавший отметил, что мог бы погибнуть.

На этом злоключения не закончились. На видео, которое мужчина записал прямо из кабины, видно, как он безуспешно пытается дозвониться до специалистов с помощью кнопки вызова.

По его словам, звонки игнорировались, и помощь пришлось ждать долго. Житель дома намерен обратиться с жалобами в управляющую компанию и профильные надзорные органы, чтобы выяснить причины аварии и наказать виновных в халатности.