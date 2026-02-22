Петербуржец с муляжом гранаты потребовал в магазине водку и пельмени

Житель Петроградского района Петербурга потребовал у администратора магазина бутылку водки и упаковку пельменей. При этом он угрожал предметом, похожим на гранату, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел 21 февраля в торговой точке, расположенной в доме 5 по улице Подковырова. Полицию вызвал ставший очевидцем покупатель - его сообщение приняли в 15.16.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали нападавшего возле магазина. Им оказался 53-летний нигде не работающий местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.