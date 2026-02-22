Резервуар с топливом загорелся в Луганске после удара ВСУ по нефтебазе

Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на юге Луганска после атаки двух вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

© m24.ru

Также был ранен сотрудник охраны предприятия. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Следователи СУ СК России по ЛНР приступили к фиксации последствий атаки.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки вражеских БПЛА. Площадь возгорания достигла 1 250 квадратных метров. К тушению были привлечены 67 человек и 19 спецмашин.

До этого сообщалось о пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, который возник после атаки беспилотников. В результате также был поврежден резервуар с нефтепродуктами.