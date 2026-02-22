Шесть человек пострадали в давке на «голом фестивале» в Японии

Минимум шесть человек госпитализировали после давки, которая произошла в ходе традиционного «голого фестиваля» в японской префектуре Окаяма. Инцидент произошел субботу, 21 февраля, в храме «Сайдайдзи Каннон-ин». Об этом сообщило общественное телевидение страны.

При этом трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии без сознания.

Фестиваль проходит в виде массового состязания, в ходе которого участники в набедренных повязках на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы — синги.

В 2026 году в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек. Организаторы фестиваля принесли участникам извинения за то, что не смогли обеспечить должный уровень безопасности.

В октябре прошлого года на похоронах экс-премьера Кении Раила Одинга произошла паника со стрельбой, которая привела к жертвам. Прощание проходило на поле футбольного стадиона. В середине процессии внутрь прорвалась толпа из нескольких сотен человек, началась давка.

До это в Париже произошла массовая давка и драка из-за благотворительной акции по раздаче курицы. Специалисты планировали угостить жителей 1000 порциями жареной курицы.