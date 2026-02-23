При крушении вертолета в Перу погибли 15 человек

При крушении самолета Ми-17 на юге Перу погибли 15 человек. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) страны, передает РИА Новости.

Вертолет выполнял поисково-спасательные работы из-за наводнений в регионе Арекипа. Связь с ними была потеряна днем 22 февраля.

Военные в координации с национальной полицией в ходе поисковой операции обнаружили вертолет. Спасатели подтвердили гибель четырех членов экипажа и 11 пассажиров. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

21 февраля в Амурской области разбился вертолет Robinson, на борту которого вместе с пилотом находились две женщины — сотрудники СК России и полиции. Правоохранители возвращались с места, где был найден обезглавленный труп лесоруба. По информации прокуратуры, пилот не имел права управлять вертолетом и, по предварительным данным, мог врезаться в сопку. Никто из находящихся в вертолете не выжил. В Ромненском округе, на территории которого произошло крушение воздушного судна, объявили трехдневный траур.