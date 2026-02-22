В Сети появилось видео с провалившейся под лед машиной с китайскими туристами на Байкале. На кадрах видно, как единственный выживший в инциденте пассажир пытается выбраться на лед.

Очевидцы вытащили иностранца с помощью веревки.

— В это время УАЗ за считаные секунды уходит на дно, — говорится в публикации РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 февраля возле острова Ольхон: УАЗ «буханка» с девятью туристами из Китая провалился в ледовый разлом шириной около трех метров и глубиной до 18 метров. Тогда же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в автомобиле с китайскими туристами находился ребенок. Ему было 14 лет.

21 февраля стало известно, что следствие установило личности всех восьми погибших в утонувшем около острова Ольхон на озере Байкал автомобиле. При этом водитель «Буханки», провалившейся под лед Байкала, занимался перевозками без разрешения и организовывал нелегальные туры.