Около 10 взрывов произошли над Саратовом и Энгельсом

Над Саратовом и Энгельсом произошли около 10 взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских беспилотников.

Местные жители рассказали, что взрывы над Саратовом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом. В Саратове и области введен режим воздушной опасности. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны в небе над регионом.

По предварительным данным очевидцев, в небе над Волгой были замечены две яркие вспышки, после чего, по информации источников, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов на подлете к городу. Из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент пока не поступало.