Двух автомехаников нашли мертвыми в закрытом боксе СТО в Дагестане

В Карабудахкентском районе Дагестана на станции техобслуживания обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, погибшие — автомеханики, которые ремонтировали заведенную «Газель» в закрытом боксе.

Предположительно, они могли отравиться угарным газом. На месте работают специалисты, обстоятельства произошедшего выясняются, передает ТАСС.

2 февраля 10 детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане. Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Позже в ходе проверки на месте происшествия был установлен факт незаконного подключения здания к газопроводу.