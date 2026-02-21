Двое автомехаников найдены мертвыми в Дагестане
На станции техобслуживания в Карабудахкентском районе Дагестана были обнаружены мертвыми два автомеханика, сообщает телеграм-канал Mash Gor вечером в субботу.
В сообщении уточняется, что недалеко от въезда в Махачкалу на СТО были обнаружены двое мужчин без признаков жизни.
По предварительной информации, в закрытом боксе они ремонтировали заведенную ГАЗель, из-за чего могли надышаться угарным газом.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
