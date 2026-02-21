В жилом доме в центре Москвы начался пожар

В центре столицы в пятиэтажном жилом доме начался пожар. Эвакуированы 25 человек, о пострадавших пока не сообщается, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.

© Телеграм-канал SHOT

Инцидент произошел в субботу, 21 февраля, в здании на Донской улице около метро «Октябрьская».

Очевидцы отмечают, что Донская в настоящий момент заставлена бригадами пожарных и скорой помощи.

Представитель экстренных служб заметил, что загорелись три квартиры и деревянные перекрытия. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Для жильцов горящего дома поблизости организован пункт временного размещения. Кроме того, для тех же целей запрошен автобус.