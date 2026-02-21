Гараж, где найдены мертвыми пять человек, был заперт изнутри

В СК по Вологодской области рассказали подробности гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево.

Как сообщили в ведомстве, тела пяти человек – трех мужчин 1992, 1993 и 2002 годов рождения, а также двух женщин 2006 года рождения обнаружили в гаражном боксе на улице Юбилейной в Бабаево.

Стало известно, что этот гараж отапливался металлической печью, а дверь в гараж была заперта изнутри. В СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что пять человек в Бабаево погибли, предположительно, от отравления угарным газом.