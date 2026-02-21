Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью потушен

Пожар в жилом доме в центре Москвы, возле станции метро "Октябрьская", полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.

Возгорание в пятиэтажном жилом доме на Донской улице произошло вечером в субботу, 21 февраля. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.

Всего огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, а из здания эвакуировали 25 человек.