Российская туристка умерла после купания в бассейне в пятизвёздочном отеле Ayana Resort на Бали, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала. Ее дочь стала звать на помощь, но персонал проигнорировал ее призывы.

Туристка из Южной Кореи, которая также отдыхала в отеле, провела сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия медиков.

Врачи появились только через 30 минут. По дороге в клинику россиянка скончалась — у неё остановилось сердце.

Руководство отеля на фоне разразившегося скандала призналось, что не весь персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, отдыхавшая в городе Херсониссос, расположенном на острове Крит в Греции, скончалась после купания в бассейне отеля.

Позднее полицейские арестовали двух владельцев отеля и 21-летнего спасателя, которого не было рядом с бассейном во время происшествия. Их обвинили в непреднамеренной расправе над британкой.