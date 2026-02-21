Спасшийся на Байкале турист из КНР остается в шоковом состоянии

Китайский турист, единственный выживший после того, как автомобиль провалился под лед Байкала, по-прежнему находится в состоянии шока.

© Московский Комсомолец

Об этом «Известиям» рассказал администратор местной базы отдыха Денис, где находится пострадавший.

«Он все еще находится в шоке, но его состояние улучшилось», – сказал собеседник издания.

По его словам, за туристом присматривают сотрудники базы. Ему оказывают необходимую помощь.

Ранее со дна озера были подняты тела водителя и семи пассажиров УАЗа, включая девочку 2013 года рождения. Погибшие — туристы из КНР и местный водитель. Инцидент произошел в период действия запрета на выезд транспорта на лед. Проводится проверка.