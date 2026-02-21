Стена дома на втором этаже обрушилась на юге Москвы

Стена второго этажа нежилого дома обрушилась на юге Москвы. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в Электролитном проезде. На кадрах с места происшествия видно, что в двухэтажном здании упала кирпичная стена. Обломки повредили несколько машин.

Подробности произошедшего уточняются. По данным телеканала, в здании располагается шаурмичная.

14 февраля из-за перепада температур в одном из старых корпусов Российского экономического университета имени Плеханова в Москве произошло частичное обрушение подвесного потолка.

5 февраля крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Повреждения перекрытий и стен нет, никто не пострадал.