Пассажиров Ми-8 после жесткой посадки доставят в Яр-Сале на вездеходе

Пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Панаевске в Ямало-Ненецком автономном округе, решено доставить в Яр-Сале на вездеходе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«На борту находились 10 человек, людей доставят в Яр-Сале на треколе», – написал Артюхов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, всем находившимся в вертолете оказана необходимая медицинская помощь. Жертв и тяжелых травм нет. По предварительной информации экстренных служб, командир получил травму головы, бортмеханик — повреждение руки, у одной из пассажирок зафиксирован гипертонический криз, остальные отделались ушибами.

Причины происшествия устанавливают специалисты авиакомпании. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки.