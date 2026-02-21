В СК после убийства 9-летнего мальчика обратились к гражданам

Следователи СК в Санкт-Петербурге обратились к гражданам с просьбой после убийства 9-летнего мальчика.

В ведомстве напомнили, что следователи первого управления по расследованию особо важных дел СК расследуют уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 9-летнего мальчика.

Сам инцидент случился 30 января: обвиняемый посадил в машину ребенка, напал на него, в результате чего мальчик скончался. Обвиняемый сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.

Преступника оперативно задержали и заключили под стражу. В СК по Петербургу обратились к гражданам и призвали тех, кто обладает информацией о совершении обвиняемым иных преступлений, а также тех, кто является пострадавшим в результате его противоправных действий, обратиться в следственное управление.