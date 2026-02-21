Бывший глава «Туполева» попал под следствие
В отношении бывшего управляющего директора авиастроительной компании «Туполев» Константина Тимофеева возбуждено уголовное дело. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, расследование проходит при активном содействии служб безопасности госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации.
Бывший топ-менеджер уже длительное время не имеет отношения к руководству предприятием.
«Экс-директор "Туполева" Тимофеев был уволен из компании почти полтора года назад», — уточнил собеседник информационного агентства.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы получают всю необходимую помощь от профильных подразделений корпораций-кураторов, которые заинтересованы в установлении истины.
В рамках расследования Тверской суд Москвы уже избрал меру пресечения для подозреваемого. Тимофеев был отправлен под домашний арест, несмотря на требования следствия о заключении в СИЗО. Детали обвинения на текущий момент засекречены, однако источники связывают интерес силовиков с периодом его работы в авиационной отрасли.
Напомним, что Константин Тимофеев покинул свой пост в конце осени позапрошлого года. Его уход совпал с масштабными кадровыми перестановками, вызванными необходимостью ускорить производство отечественных гражданских лайнеров. По данным отраслевых изданий, отставка могла быть связана с претензиями к опыту управления сложными техническими коллективами и срывами графиков поставок самолетов.