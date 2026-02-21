Молодой человек по приказу мошенников поджег авто полиции в Кузбассе

Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу предъявили обвинение 21-летнему жителю города Топки в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Об этом сообщил телеграм-канал Следкома Кузбасса. По версии следствия, в пятницу, 20 февраля, обвиняемый совершил поджог служебного автомобиля вблизи одного из отделов полиции. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС Кузбасса, которые ликвидировали возгорание машины.

По горячим следам, подозреваемый был задержан. На допросе у следователя он рассказал, что неделю назад его обманули мошенники и он перевел на якобы "безопасный счет" 43 тысячи рублей. Преступники пообещали, что вернут похищенные деньги, если он совершит поджог служебного автомобиля правоохранительных органов. Мошенники даже перевели ему 500 рублей - на покупку легковоспламеняющейся жидкости.

Обвиняемый купил бутылку с горючей жидкостью, пришел на стоянку служебного автотранспорта у здания полиции и поджег автомобиль. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона, чтобы потом отправить видеоотчет так называемым "кураторам".

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.