Стало известно, почему возобновлены поиски семьи Усольцевых

В тайге под Красноярском возобновили поиски семьи Усольцевых. Это связано с обнаружением новых, еще не исследованных шурфов. Об этом сообщила руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина, пишет «АиФ».

Торгашина сообщила, что в районе исчезновения семьи Усольцевых обнаружили новые шурфы — глубокие земляные выемки. В исследовании шурфов дроны помочь не способны, поэтому к месту отправились поисковики.

Волонтер отметила, что работы ведутся, несмотря на экстремальные зимние условия. Это продиктовано «заданием Следственного комитета».

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — бесследно исчезла в красноярском лесу осенью 2025 года. Были проведены масштабные поисковые операции, но обнаружить семью не удалось.

Ранее сообщалось, что при поисках Усольцевых поисковики запускали дроны с голосовым сообщением.