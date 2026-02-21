Житель столицы отдал мошенникам более 41 млн рублей

65-летний житель Москвы перевел мошенникам 41,8 млн рублей, поверив, что его бывший работодатель проводит проверку.

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Москвы, мужчину сначала предупредил о проверке экс–руководитель, а затем лже-сотрудники правоохранительных органов рассказали о якобы проведенной по его счетам транзакции для спонсирования террористов. По приказу мошенников гражданин перевел в «резервный фонд» все свои сбережения в рублях и валюте. Также он пытался заложить квартиру, но по стечению обстоятельств не успел это сделать. Затем пострадавший обратился в полицию. Ведется поиск злоумышленников.