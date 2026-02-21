На Ямале совершил жесткую посадку вертолет с вахтовиками

В районе села Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с вахтовиками. Командир воздушного судна получил травму головы, пишет RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 21 февраля, в 400-х метрах от посадочной площадки. Борт жестко сел и перевернулся на бок.

Журналисты заметили, что кроме командира, пострадал борт-механик — у него травма руки. У одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров лёгкие ушибы. Госпитализация не потребовалась .

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ямал» вылетело из села Панаевск и направлялось в село Яр-Сале, пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны Эльмир Коняков погибли в результате крушения вертолета в Пермском крае.