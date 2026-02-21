В регионе России за тысячу километров от границы с Украиной объявили беспилотную опасность

В четырех городах Татарстана объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает ТАСС.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Казани, Нижнекамске, Альметевске и Елабуге. Для аэропортов Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Регион расположен на расстоянии 1 200 километров от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Удмуртию дронами FP-1 с увеличенной дальностью полета. Пострадали 11 человек.