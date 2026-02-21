Названы возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8

Следователи центрального МСУТ СК России назвали две возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе.

По данным СКР, рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность воздушного судна, а также ошибки пилотирования.

Следователи СК проводят проверку по статье 263 УК РФ, обстоятельства происшествия устанавливаются. При этом, в сообщении уточняется, что вертолет взлетел с посадочной площадки Панаевск и пролетел около 400 метров, прежде чем выполнить жесткую посадку в заснеженном поле.

Ранее стало известно, что при жесткой посадке вертолета пострадал один человек.