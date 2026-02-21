В Краснодаре устраняют последствия ночной атаки БПЛА
В Краснодаре на улице Новороссийской устраняют последствия ночной атаки украинских беспилотников на город.
"На месте падения БПЛА продолжают работать специалисты городских служб. Накануне вечером Краснодаргоргаз оперативно устранил утечку на газопроводе. Всю ночь специалисты занимались восстановлением сети, к 5.30 утра работы были завершены. Котельная возобновила подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома", - сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.
Напомним, сегодня ночью на Кубань были сбиты 24 БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в Краснодаре на улице Новороссийской недалеко от гаражного кооператива и жилых домов. Повреждения получили восемь автомобилей и газовая труба. В некоторых домах оказались выбиты стекла.
"Сотрудники городской Службы спасения демонтировали поврежденные окна в близлежащих домах и утеплили их пленкой. Это временная мера. С 9 утра начали поквартирный обход, оценку ущерба и замер оконных рам, - добавил Наумов. - Мы окажем жителям необходимую помощь".