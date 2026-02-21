Тайна исчезновения школьника в Красноярске раскрыта полицией

В Красноярске успешно завершились поиски 12-летнего школьника, который не вернулся домой после занятий. Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на улице Свердловская.

В региональном главке МВД подчеркнули, что в данный момент мальчик находится под присмотром правоохранителей.

«Ребенок найден сотрудниками уголовного розыска... Его везут в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Оперативники уже подтвердили, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Поисковая операция началась после тревожного звонка в дежурную часть отдела полиции № 6. Мать мальчика сообщила, что ее сын утром ушел в школу, но к вечеру так и не появился дома. На розыск ребенка были оперативно ориентированы все наружные наряды красноярской полиции. К поискам собирались подключаться и волонтеры.