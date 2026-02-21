Стал известен ряд подробностей о крушении вертолета в Приамурье

Благовещенская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиакатастрофы с вертолетом Robinson, произошедшей 20 февраля в Амурской области, а также проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Установлено, что воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им. Кроме того, полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации. Вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали).

Надзорные мероприятия продолжаются, для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал Благовещенский транспортный прокурор.

Напомним, 20 февраля частный вертолет вылетел с лесозаготовительной деляны, расположенной в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Октябрьский". Они возвращались с места происшествия, где расследовали гибель мужчины на лесозаготовке.

В ходе поисково-спасательной операции 21 февраля примерно в 1,5 км от места взлета было обнаружено место крушения воздушного судна со следами горения и тела трех погибших - пилота и двух пассажиров.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц), возбужденного Забайкальским следственным отделом Восточного МСУТ СК России.