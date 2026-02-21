Москвичка внезапно умерла во время отпуска на Гоа

На Гоа умерла 56-летняя москвичка Ольга А. Об этом пишет «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

Женщина отдыхала с подругой, дочерью и 76-летней матерью. После купания в море ей стало плохо, её доставили в госпиталь, но спасти не смогли. Причины смерти пока не называются.

Медики оценили свои услуги и доставку тела в морг примерно в 1400 долларов. Когда дочь умершей объяснила страховой компании, что у неё нет таких денег, оператор ответил, что «нужно их найти». Компенсировать они пообещали позже. Тело и паспорт женщины несколько часов удерживали в больнице до оплаты. Консульская помощь предоставлена не была.

В итоге родственники договорились о перевозке тела в морг, доплатив из своих. После этого страховая перестала выходить на связь. Семья ищет деньги среди знакомых, чтобы завершить все формальности.

Ранее российский турист погиб под колесами микроавтобуса на Пхукете.