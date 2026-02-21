Женщину подозревают в тройном убийстве собутыльников мужа

Женщину, подозреваемую смерти трех мужчин, задержали на юге Красноярского края. Об этом сообщает полиция Красноярского края.

Согласно сообщению, в селе Тубинск Идринско-Краснотуранского муниципального округа сегодня ночью в результате пожара в частном жилом доме погибли трое мужчин, а еще трое – пострадали.

Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств трагедии следственно-оперативная группа установила, что к преступлению может быть причастна местная жительница.

По предварительным данным, у женщина возник конфликт мужчинами, с которыми ее супруг распивал алкоголь. Женщина решила отомстить обидчикам и облила легковоспламеняющейся жидкостью частный дом и подожгла его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана.