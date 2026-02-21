Обнаружено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета

Место крушения пропавшего в Амурской области вертолета обнаружено. Об этом в Telegram-канале сообщили в правительстве российского региона.

© Лента.ру

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе», — говорится в публикации. Также были обнаружены тела трех погибших. Обстоятельства случившегося выясняются.

Стало известно о крушении пропавшего в российском регионе вертолета

Ранее Shot сообщал, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт потерпел крушение. Утверждалось, что на борту находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.

О пропаже с радаров вертолета Robinson в Ромненском округе стало известно 20 февраля. По данным МЧС, борт вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка.