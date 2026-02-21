Тела восьми человек подняли водолазы из Байкала на поверхность

Следственный комитет по Иркутской области установил личности всех восьми погибших при падении автомобиля в Байкал. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

По данным СК, следователи допросили мужчину, которому удалось спастись. Он не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

Трагедия произошла 20 февраля возле острова Ольхон: УАЗ «Буханка» с девятью туристами из Китая провалился в ледовый разлом шириной около трех метров и глубиной до 18 метров. Одного пассажира успели отстегнуть и вытащить, остальных спасти не удалось.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 238 и 293 УК РФ. СМИ сообщили, что водитель «буханки», провалившейся под лед Байкала вместе с туристами, перевозил путешественников без разрешения и организовывал нелегальные туры. Кроме того, средняя стоимость поездки для компании из четырех человек составляла 65–80 тысяч рублей.