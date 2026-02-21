Появились новые подробности в деле пропажи семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года. Волонтёры и спасатели работают в экстремальных зимних условиях в районе Кутурчинского Белогорья, пишут «Аргументы и Факты».

© Московский Комсомолец

Как сообщила руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина, решение о выходе в тайгу связано с новыми данными СК России. В районе исчезновения обнаружили глубокие земляные шурфы — их предстоит проверить вручную, так как дроны бессильны.

Спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых

Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы ушли в лес и не вернулись. За пять месяцев поисков не найдено ни одной зацепки.

Официально случившееся считают несчастным случаем.