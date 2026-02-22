Задержание бывшего принца Эндрю было связано с утечкой секретных документов

Брат короля Великобритании Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в передаче конфиденциальных правительственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом пишет The Wall Street Journal.

© RT на русском

По данным издания, Эндрю регулярно направлял Эпштейну отчёты о визитах и деловых встречах, а также сведения о британских компаниях и инвестиционных возможностях.

Так, в 2010 году, как пишет газета, после поездки в Юго-Восточную Азию в статусе торгового представителя Великобритании, Эндрю направил Эпштейну конфиденциальные отчёты о визитах в страны региона.

«Согласно электронной переписке, Эпштейн ранее давал принцу рекомендации о том, с кем ему стоит встретиться во время поездки в Китай», — говорится в статье.

Уточняется, что позднее Эндрю переслал финансисту закрытую информацию о работе британской группы по восстановлению в Афганистане, включая данные об инвестиционных возможностях. Также он делился сведениями о политике правительства Великобритании и своими оценками деятельности британских компаний.

Ранее в The Telegraph писали об аресте экс-принца. По информации издания, в настоящее время полиция изучает ряд обвинений, высказанных в адрес Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в связи с его упоминанием в документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Как сообщали в Daily Mail, экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение в Британии.

19 февраля телеканал Sky News сообщил, что Эндрю отпустили из-под стражи.