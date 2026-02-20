В российском городе запретят поиски утонувшего ребенка по одной причине

При повышении температуры выше нуля и начале таяния льда выход на замёрзшую реку Десна в Брянске для поиском утонувшего ребёнка будет запрещён. Поиски продолжаются, пока есть добровольцы, готовые участвовать, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

© Московский Комсомолец

Напомним, 20 января под лёд провалились два мальчика. Тело одного из них было найдено и поднято. Поиски второго ребёнка идут уже месяц. За это время спасатели обследовали около 615 тысяч квадратных метров акватории и пробурили более 69 тысяч лунок.

В местном МЧС России отметили, что каждый метр подледного пространства просматривается с помощью мотобуров, эхолотов и камер.

Главная движущая сила операции — добровольцы, водолазы и пожарные.