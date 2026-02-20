В российском городе запретят поиски утонувшего ребенка по одной причине

В российском городе запретят поиски утонувшего ребёнка по одной причине
При повышении температуры выше нуля и начале таяния льда выход на замёрзшую реку Десна в Брянске для поиском утонувшего ребёнка будет запрещён. Поиски продолжаются, пока есть добровольцы, готовые участвовать, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Напомним, 20 января под лёд провалились два мальчика. Тело одного из них было найдено и поднято. Поиски второго ребёнка идут уже месяц. За это время спасатели обследовали около 615 тысяч квадратных метров акватории и пробурили более 69 тысяч лунок.
В местном МЧС России отметили, что каждый метр подледного пространства просматривается с помощью мотобуров, эхолотов и камер.
Главная движущая сила операции — добровольцы, водолазы и пожарные.