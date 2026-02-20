Женщину с ребенком сожгли за колдовство

В индийском штате Джаркханд толпа сожгла 32-летнюю женщину и ребенка из-за обвинений в колдовстве. Об этом сообщает The Hindu.

Как рассказали в местной полиции, толпа облила жертв керосином, после чего сожгла их заживо. В результате женщина и ребенок погибли, четыре человека были арестованы.

Как рассказал муж погибшей, его жену обвинили в том, что из-за ее колдовства погиб человек. После этого к ее дому пришла толпа из примерно дюжины мужчин и женщин. Они начали шуметь и обвинять женщину в колдовстве. При этом, муж погибшей пытался потушить жену и ребенка, но не смог — в итоге он получил сильные ожоги, но выжил.

Ранее туристка из Великобритании могла стать жертвой колдовского ритуала в ЮАР.