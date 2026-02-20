В Краснодаре от обломков БПЛА пострадал человек, повреждена газовая труба

В пятницу вечером в столице Кубани, по информации Оперштаба региона, во время атаки БПЛА от обломков сбитого дрона ранен один человек.

Как выяснилось, пострадавшему - у него имеются порезы от осколков стекла - на месте оказали первую помощь.

"По уточненной информации, фрагменты упали в районе улице Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома", - рассказали в Оперштабе.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что осколки повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы, скорая помощь и газовая служба.

"Рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома. Предварительно, произошло повреждение машин и остекления МКД", - написал глава краевого центра в своем Telegram-канале.

Кром того, по данным властей, в близлежащих домах (этот районо находится недалеко от главного железнодорожного вокзала Краснодара и совсем рядом со стадионом "Кубань") выбило несколько окон, повреждено 8 автомобилей, а также газовая труба.