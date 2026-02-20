У гимназии в Краснодаре рухнул БПЛА, пострадал человек

В Краснодаре дрон упал у гимназии, повреждены около 10 машин. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

© Газета.Ru

Telegram-канал сообщает, что на месте происшествия виден густой дым. Налет на город продолжается.

В следующем посте речь идет об одном пострадавшем. Его доставили с резаными ранами голени и бедра в местную больницу. Обломки БПЛА рухнули в частном секторе у торгового центра «Меридиан».

До этого над Краснодаром и Анапой произошли взрывы. По предварительной информации, они прогремели на фоне работы системы ПВО , отражающей атаку беспилотников.

Местные жители рассказали, что в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звуков». А у поселка городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

На этом фоне Росавиация сообщила, что краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.