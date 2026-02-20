Жители Краснодара заявили о «раскатистых звуках» и гуле в небе

Над Краснодаром и Анапой произошли взрывы, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

© Газета.Ru

Telegram-канал пишет о взрывах в городах на фоне работы системы ПВО, отражающей атаку беспилотников.

По словам местных жителей, в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звука». А у поселока городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

На этом фоне Росавиация сообщила, что краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Воронок. При «целенаправленном ударе» по больнице никто не пострадал, но ее здание было повреждено. Кроме того, при атаке был полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.