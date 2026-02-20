На Бали неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе

Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали и требуют выкуп за одного из них. Об этом сообщает украинское издание «Ракурс».

По данным издания, неизвестные выходцы из Чечни похитили Ермака Петровского и Игоря Комаровского, которые приходятся сыновьями украинским криминальным авторитетам. Первому удалось сбежать, а второй до сих пор находится в заложниках у похитителей и получил от них ряд телесных повреждений. У его родителей требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В публикации указано, что Петровский и Комаровский, по некоторым данным, могут быть причастны к деятельности украинских мошеннических кол-центров, которые ведут деятельность против россиян.

Ранее Служба безопасности Украины заставила оставшихся в стране воров в законе и криминальных авторитетов донатить деньги на помощь Вооруженным силам Украины.