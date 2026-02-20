В полиции Вашингтона прокомментировали нападение на кортеж Алиева

Полиция Вашингтона заявила, что не производила задержаний из-за нападения на кортеж президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил официальный представитель ведомства Макхета Уотсон в беседе с ТАСС.

Уотсон подтвердила факт случившегося.

«Управление полиции осведомлено об этом инциденте и [его сотрудники] находились на месте происшествия вместе с Секретной службой США. Задержаний произведено не было», — сказала она.

По словам представителя ведомства, дело было передано Секретной службой США в Государственный департамент.

В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

20 февраля газета The Washington Post сообщила, что охрана Алиева, предположительно, применила силу в отношении участников акции в Вашингтоне, выступавших за освобождение азербайджанских политзаключенных. По словам активистов, телохранители президента Азербайджана применили силу возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. Посольство Азербайджана в США не ответило на запрос журналистов о произошедшем.

Накануне в Вашингтоне под председательством президента США Дональда Трампа состоялось дебютное заседание инициированного им «Совета мира», в котором участвовал в том числе Ильхам Алиев.