У побережья азиатской страны зафиксировали сильное землетрясение

У берегов Малайзии, как информирует геологическая служба США (USGS). зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1.

© Московский Комсомолец

Толчки зафиксировали в 16 часов 57 минут по времени UTC (19.57 мск) в 62 километрах к западу от Кудата. Это город расположен на востоке Малайзии, живут в Кудате 32,3 тысячи человек.

Очаг, как уточнили специалисты USGS, залегал на глубине 620 километров.

О возможных жертвах и разрушениях информация к этой минуте не поступала.