Десять каракалов и бенгальских кошек спасли при пожаре в Химках

10 породистых кошек спасли при тушении пожара в Химках.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

— Сегодня в микрорайоне Сходня округа Химки произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород — каракалов и бенгальских кошек, — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно вынесли из горящей пристройки 10 кошек и ликвидировали огонь. Специалисты не дали пламени перекинуться на все здание. Пострадавших нет, передает Telegram-канал ведомства.

10 февраля появились кадры спасения кота и пенсионерки во время пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном на Пресненском Валу в центре Москвы.

Ранее в городе Сковородино Амурской области начальник изолятора временного содержания ОМВД России «Сковородинский» старший лейтенант полиции Сергей Марков спас из горящей квартиры находившуюся без сознания пенсионерку, а также ее собаку и кота.