Стали известны подробности о погибших на Байкале туристах

В СМИ появились подробности о туристах из Китая, которые 20 февраля погибли на Байкале — они выехали на замерзшее озеро на автомобиле УАЗ, после чего провалились под лед. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что в результате погибло восемь человек — водитель и семь туристов. При этом, еще одному пассажиру удалось спастись. Как позже рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, среди погибших была семья из Китая.

«Супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — заявил он.

На Байкале нашли тела туристов в провалившейся под лед машине

Согласно имеющейся информации, туристы отправились в частную поездку, которая не оформлялась через туроператора. Это подтвердили в Ассоциации туроператоров России. Там подчеркнули, что тур не проходил по линии официальных компаний.

Тела погибших нашли с помощью подводной камеры. Глубина в месте затопления автомобиля составляет около 18 метров — для подъема погибших задействовали водолазов. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

Ранее Кобзев заявил, что выезд на лед Байкала, где погибли туристы, был запрещен.